غداً.. نيجيرفان في باريس للقاء “صديقه” ماكرون

غداً.. نيجيرفان في باريس للقاء “صديقه” ماكرون
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- يزور رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني فرنسا، الاربعاء 9 تموز 2019 ، في زيارة خارجية هي الاولى له منذ توليه رئاسة الاقليم الشهر الماضي.وبحسب المكتب الاعلامي لبارزاني فان “رئيس الاقليم سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه  الأربعاء”.وتأتي الزيارة استجابة لدعوة رسمية من ماكرون.وأضاف البيان أن “الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية بين فرنسا وإقليم كردستان والعراق إضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة”.وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس الاقليم الى فرنسا منذ انتخابه رئيساً في 10 من حزيران يونيو الماضي.وفي 20 من الشهر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “زيارته المزمعة الى بغداد واربيل ستتم قبل نهاية هذا العام.وقال ماكرون، في شباط فبراير 2019، إنه سيزور العراق “خلال بضعة أشهر” لتقديم إسهام فرنسا في إعادة إعمار البلاد بعد هزيمة داعش.وإذا ما تحقق ذلك، فستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي الى بغداد وإقليم كردستان منذ أن اُنتخب رئيساً لبلاده في أيار مايو 2017.وكان ماكرون قد اجرى بشكل متكرر محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في اربيل وبغداد، وقال إن باريس ستواصل دعمها مثلما كان سائداً في السابق.

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