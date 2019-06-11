غداً..وزير الخارجية العماني في بغداد

غداً..وزير الخارجية العماني في بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله سيصل يوم غد الأربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح صحفي، ان “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله سيصل يوم غد الأربعاء الى بغداد في زيارة رسمية”.وبين ان “الزيارة ستبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن اهم التحديات والمخاطر والفرص والامكانيات في المنطقة”.

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