غداً..وزير الخارجية الفرنسي في بغداد

غداً..وزير الخارجية الفرنسي في بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور العاصمة بغداد يوم غد الخميس.ودعا إعلام الوزارة في بيان ، “الإعلاميين إلى الحضور يوم غد الخميس عند الساعة 11 صباحاً لمقر الوزارة، من أجل تغطية اللقاء الثنائي والتصريح الصحفي لوزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان”.ووجهت الوزارة بإرسال “أسماء الحضور من المصورين فقط على رقم التنسيق الإعلامي لإصدار تخويل الدخول إلى الوزارة”.

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