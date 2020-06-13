غداً..وزير الخارجية الكويتي في بغداد

غداً..وزير الخارجية الكويتي في بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، السبت (13 حزيران 2020) أن وزير خارجية الكويت،  أحمد ناصر الصباح، يعتزم زيارة العراق يوم غد الأحد.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية، في دعوة وجهها الى وسائل الاعلام لحضور “لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين بنضيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، في مقر الوزارة”.وفي الأثناء، أفاد مصدر مطلع، بأن “وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، سيزور الى بغداد يوم غد الاحد في زيارة رسمية”.واشار الى أنه ” ومن المقرر ان يلتقي خلال الزيارة، رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين”.

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