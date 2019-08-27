غداً..وزير الداخلية في أربيل لبحث عدة ملفات

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، 27 آب، 2019، أن وزير الداخلية ياسين الياسري سيزور اربيل يوم غد الاربعاء، على رأس وفد من المسؤولين.وقال المصدر ، إن “وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري وعدد من المسؤولين الحكوميين سيصل الى اربيل يوم غد الاربعاء”.وتابع أن “الزيارة المقرر اجراؤها خلال الاسبوع الجاري من قبل وفد كردي برئاسة وزير داخلية الاقليم وعضوية وزير البيشمركة لمناقشة الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها وزيادة خطورة تنظيم داعش وتحركاته، اجلت لموعد لاحق”.وبين المصدر، أن “وفد الحكومة الاتحادية سيصل يوم غد الى اربيل، وبعدها سيتوجه وفد كبير من اربيل الى بغداد لاستكمال المناقشات بشأن القضايا العالقة أمنيا واقتصاديا”.ويتركز الخلاف بين اربيل وبغداد على ثلاثة ملفات رئيسة هي الطاقة (النفط والغاز) ومخصصات الموازنة المالية الاتحادية بالإضافة الى المناطق المتنازع عليها.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد زار العاصمة بغداد في السادس عشر من شهر تموز الماضي واتفق على تشكيل لجنة فنية خاصة للاجتماع واتخاذ القرارات بشأن معالجة جميع المشاكل بموجب الدستور.ونفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق تفضيله إقليم كردستان على بقية المحافظات، لافتا إلى أن محاسبة الإاقليم على عدم دفع العوائد النفطية لا تتم عن طريق قطع رواتب الموظفين.