غداً..وزير النقل العراقي سيناقش موضوع تحرير القدس في اجتماع وزراء النقل العرب!!

غداً..وزير النقل العراقي سيناقش موضوع تحرير القدس في اجتماع وزراء النقل العرب!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق ينطلق اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب ومجلس وزراء النقل العرب في دورتـه الـ”35 “غداً الاثنين في مدينة الإسكندرية بمصر، يليه اجتماع الـدورة الـ (27 (العاديـة للجمعيـة العامـة للأكاديميـة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علـى المستوى الـوزاري. ويمثل العراق في هذه الاجتماعات وزير النقل القيادي في منظمة بدر رزاق محيبس الذي سيناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال.ويتناول الاجتماع الأول، دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية وتقرير الاجتماعين الثاني والثالث للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية والتحفظ على المادة (5/1 (في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور  “الترانزيت” بين الدول العربية المعدلة.ويتطرق الاجتماع إلى إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، إضافة إلـى تحديث دراسـة توحيد مواصفات الأبـعـاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية والمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.ومن المقرر أن يتم بحث سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن فـي الــدول العربية والاتـجـاهـات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Al ) في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية والدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ.ووفقا لجدول الأعمال، سيتم بحث المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.

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