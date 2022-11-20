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حمودي للسوداني: عليك تنفيذ ما تطلبه إيران
العراق لوفد أمريكي: لن نسمح باستخدام الأراضي العراقية لضرب إيران !
نائب لحكومة السوداني:منصب رئيس سلطة الطيران المدني مهني تخصصي أبعدوا الأحزاب عنه
العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
غداً..وزير النقل العراقي سيناقش موضوع تحرير القدس في اجتماع وزراء النقل العرب!!
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نائب لحكومة السوداني:منصب رئيس سلطة الطيران المدني مهني تخصصي أبعدوا الأحزاب عنه
غداً..وزير النقل العراقي سيناقش موضوع تحرير القدس في اجتماع وزراء النقل العرب!!
بتال:وزارة الصناعة تمتلك (31) شركة واحدة منها فقط تغطي رواتب موظفيها
مستشارين:(2.5) مليار دولار شهريا خسارة الدولة جراء العطل الدينية وغيرها
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حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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