غدا..منتخبنا الشبابي أمام فريق سويسري وديا استعداداً لنهائيات كأس آسيا للشباب

غدا..منتخبنا الشبابي أمام فريق سويسري وديا استعداداً لنهائيات كأس آسيا للشباب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواصل منتخب الشباب بكرة القدم معسكر الخارجي المقام في مدينة انطاليا التركية استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، إن “منتخبنا خاض خلال الأيام الماضية ثلاث مباريات ودية زج فيها المدرب عدداً كبيراً من اللاعبين، للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية قبل الدخول في غمار المنافسة القارية”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.وأضاف المالكي، أن “المنتخب الشبابي سيخوض مباراة ودية اخيرة يوم غد، أمام أحد الاندية السويسرية تحت 20 سنة، وسيحاول الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد  إشراك تشكيلة مغايرة للتشكيلات التي شاركت في المباريات السابقة لمنح الفرصة للاعبين لاثبات وجودهم واختيار الافضل منهم”.وتابع المالكي، أن “المنتخب سيعود إلى بغداد في الأول من شهر شباط المقبل وسيمنح الجهاز الفني استراحة لبعض اللاعبين، فيما سيلتحق القسم الآخر منهم بأنديتهم على أن تعاود التدريبات في بغداد قبل التوجه إلى طشقند لخوض النهائيات الآسيوية”.

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