غرامة مالية على امرأة هاجمت طاقم طائرة

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لإطالة الحرب..بايدن يقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة (800 )مليون دولار
بوتين:العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها
لافروف:حربنا ضد أوكرانيا تهدف لإنهاء الهيمنة الأمريكية على العالم
قطر تخصص (5) ملايين دولار لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين
الانتخابات الفرنسية ..تراجع شعبية ماكرون
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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