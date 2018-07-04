غراهام: لايزال العراق بحاجة للقوات الأمريكية

بغداد/ شبكة أخلاق العراق- أكد عضو مجلس الشيوخ الامريكي ليندسي غراهام، الاربعاء، ان بلاده ضحت بأكثر من أربعة الاف جندي في العراق، لافتا إلى أن الوضع الامني في العراق أفضل الآن وهناك التزام بتطبيق القانون. فيما أكد حاجة العراق للقوات الأمريكية.وقال غراهام خلال مؤتمر صحفي عقده في السفارة الامريكية ببغداد بحضور السفير الامريكي دوغلاس سيليمان، ان “يوم الرابع من تموز هو يوم استقلال امريكا وافضل مكان اكون به للاحتفال بهذه الذكرى هو في السفارة الامريكية في العراق مع من يدافعون ويجعلون العالم أفضل”.واضاف غراهام، ان “من الواضح اننا نبني الجدار في جنوب امريكا لكننا لا نبني جداراً مع الشرق الاوسط”، في اشارة الى خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ببناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك لمنع عمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين. وتابع، انه “خلال هذه الجولة في الشرق الاوسط زرنا قواتنا في سوريا وكانت تجربة جيدة والقوات الامريكية تقوم بعمل جيد هناك لضمان الاستقرار”. واشار الى، ان “هزيمة داعش في العراق صعبة، كما ان محاربة التنظيم في سوريا لم تكن افضل، ونرى ان حلاً يكمن في وجود قوات امريكية في العراق وسوريا”. وبين غراهام، ان “جهودنا في سوريا جيدة وعدد الضحايا الامريكان قل خلال السنوات الثلاث الاخيرة ليصل الى سقوط 14 امريكيا”، موضحاً ان “هذه المجاميع التي فعلت هذا في العراق ممكن ان تعمله في سوريا ولذلك نحن في العراق”. ولفت الى ان “اغلب العراقيين يتذكرون انهيار القوات الامنية ودخول داعش في محاولة لقتل الحضارة، داعش يذكرنا بالشر”، مشيراً الى ان “امريكا ضحت بأكثر من أربعة الاف جندي في العراق”.واكد غراهام ان “الوضع الامني في العراق افضل والقوانين تطبق، كما ان الموصل والمناطق المتحررة عادت الى الحياة واقتصادها يتحسن”، مضيفا انه “في اربيل هناك اقتصاد قوي وقوات امنية”. وتابع اننا “نؤكد على عراق موحد بشيعة وسنة يعيشون في بلد واحد، وهناك فرصة عظيمة للشعب العراقي ان يتوحدوا وان تكون كل مكونات الشعب موجودة في الحكومة المقبلة”، مشدداً على ان “المنطقة يجب ان تكون مهتمة بنتائج الانتخابات العراقية وتحترم سيادة العراق”.واضاف غراهام انه “التقيت رئيس الوزراء العبادي والعمل جارٍ لتشكيل الحكومة، ولكن على السياسيين ان يعوا بأن اقبال المواطنين على الانتخابات قليل، وهذه رسالة يجب الانتباه اليها”، موضحاً انه “ناقشنا مع العبادي وقيادات سياسية تشكيل الحكومة ونحن نبحث عن حكومة عراقية تشكل من قبل العراقيين وليس من قبل امريكا”.وشدد على ان “اميركا تريد حكومة شمولية وتحالف معتدل يحتوي الجميع ويهتم بمصالح الناس ومحاربة الفساد المنتشر”، مؤكداً اننا “في امريكا نواجه صعوبة في قيادة امريكا فكيف الحال بالعراق”.وتابع غراهام انه “اقول لزملائي في امريكا ان القوات الامنية العراقية بحاجة القوات الامريكية، ومن وجهة نظر امريكية لابد من وجود قوات امريكية في العراق اذا اراد الشعب العراقي”.