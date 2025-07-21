غزة تموت جوعاً

غزة تموت جوعاً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر طبية بأن المستشفيات تستقبل يومياً مئات الحالات التي تعاني من إجهاد حاد وأعراض خطيرة نتيجة الجوع، تشمل فقدان الذاكرة ونقص الطاقة الحاد، في ظل عجز شبه كامل في الأسرّة والمستلزمات الطبية، وأكدت المصادر أن الطواقم الطبية تعمل دون طعام منذ أكثر من 24 ساعة.وحذرت من أن مستشفيات غزة على وشك التوقف عن تقديم الخدمات لنفاد الوقود. وأفادت وكالة «الأونروا»، أمس، بأن إسرائيل تجوع المدنيين.ووسط هذا الوضع أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء وسط القطاع للمرة الأولى، مطالباً الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية من دير البلح بالمغادرة فوراً، والتوجّه جنوباً نحو منطقة المواصي إلى الغرب من خان يونس.وتم الإعلان أمس عن وفاة 18 فلسطينياً خلال 24 ساعة جراء الجوع، غالبيتهم من الأطفال، بينما قتل القصف الإسرائيلي 73 آخرين من طالبي المساعدات الجوعى، إلى جانب 150 جريحاً.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *