غضب روسي صيني من «أكوس»

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- شبكة اخبار العراق
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حزب طالباني:نحن شريك أساسي في الحكومة الاتحادية وندعم خطواتها
بلاسخارت تدعو السوداني إلى المكافحة الجدية للفساد ومنع التدخل الخارجي بشؤون العراق
خبير اقتصادي:حكومة السوداني ستكون عاجزة إذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل
السوداني يخاطب الإقليم:ضرورة مغادرة مصطلح (المشاكل العالقة)
نائب:تم الإتفاق مع الإقليم على إيداع الإيرادات النفطية في أحد المصارف الحكومية العراقية
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ارتفاع في أسعار صرف الدولار
خبير اقتصادي:حكومة السوداني ستكون عاجزة إذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل
السوداني يخاطب الإقليم:ضرورة مغادرة مصطلح (المشاكل العالقة)
نائب:تم الإتفاق مع الإقليم على إيداع الإيرادات النفطية في أحد المصارف الحكومية العراقية
الاقاليم النيابية تتساءل أين ذهب مبلغ قانون الأمن الغذائي والتنمية؟
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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- صورة وتعليق
خيانة الحكومة الإطارية ..العراق محافظة فارسية
الشعب العراقي بلا ماء شرب خلال الأيام المقبلة بسبب إصرار إيران على قطع المياه عنه وتخفيضه من قبل تركيا
كتائب حزب الله:لايوجد سلاح منفلت في البلد ودخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لايستوجب حصول الموافقة المسبقة
حمودي لرشيد:لو استمرت إيران بقطعها المياه عن العراق “الإمام المهدي سيخلق للبلد بحرا من المياه”!!
حكومة السوداني جندت كل ثروات العراق لخدمة إيران
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- اذاعة INN