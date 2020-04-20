غفور:الكاظمي يواجه صعوبات مع الكتل الشيعية

غفور:الكاظمي يواجه صعوبات مع الكتل الشيعية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، الاثنين، اتمام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية في الاسبوع المقبل. فيما اشارت الى انه يواجه صعوبات مع الكتل الشيعية.وقالت غفور في حديث نقله اعلام حزبها، إن “الخطوة الاولى للكاظمي هي الاصعب ومن ثم يبدأ مشاوراته مع الكرد والسنة”.وأضافت، أن “الكاظمي يواجه صعوبات للاتفاق مع الكتل الشيعية بشأن الحكومة الجديدة، ومشاوراته مازالت مستمرة”،  مرجحة”اتمام الكابينة الجديدة خلال الاسبوع المقبل”.

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