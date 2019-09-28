غفوري: الدخول لملعب البصرة سيتم الكترونياً ولا مجال للتزوير

غفوري: الدخول لملعب البصرة سيتم الكترونياً ولا مجال للتزوير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد متعهد تذاكر مباريات العراق، عادل غفوري، أن دخول الجماهير الى ملعب البصرة الدولي في تصفيات المونديال سيكون الكترونياً، مبيناً أن انه لا مجال للتزوير بعد اليوم.وقال غفوري في تصريح  صحفي، إنه “نود اعلام الجماهير حول آلية دخول الجماهير لملعب البصرة الدولي في مباريات كاس العالم، حيث يوجد بكل تذكرة رقم سري باركود سوف يعمل على البوابات الالكترونية ولن تفتح تلك البوابات بحالة التلاعب بالتذاكر”.وأوضح “يوجد بالتذكرة رقم بوابة الدخول الخارجية للملعب ورقم بوابة الدخول لمحيط ملعب جذع النخلة ويوجد رقم دخول رقم المدرج وايضاً رقم الطابق ورقم الصف ورقم الكرسي ويوجد أشخاص مدربين بجميع أنحاء الملعب لإرشاد الجماهير بأماكن الجلوس”.وتابع غفوري، “سيكون هناك برنامج تلفزيوني توعوي يبث قبل المباراة بأسبوع ويوميا لتعريف الجماهير الرياضية بأماكن الجلوس والدخول وسوف تفتح بوابات لدخول السيارات لكراجات المدينة الرياضية”.يذكر ان مباراة العراق المقبلة ستكون امام هونغ كونغ في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل. 

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