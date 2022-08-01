غلق مكتب نائب عن كتائب حزب الله في البصرة من قبل أتباع التيار الصدري

غلق مكتب نائب عن كتائب حزب الله في البصرة من قبل أتباع التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اغلق المتظاهرين التابعين الى التيار الصدري، امس الاحد، مكتب النائب عن ميليشيا كتائب حزب الله مصطفى سند بمنطقة الحيانية بمحافظة البصرة.وقال مصدر مسؤول، ان، المتظاهرين وسط محافظة البصرة أقدموا على غلق مكتب النائب عن كتائب حزب الله مصطفى سند بمنطقة الحيانية.وأضاف ان، المتظاهرين غادروا المكتب بعد إغلاقه.

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