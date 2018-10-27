غوتيرش يدعو عبد المهدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية فعلا وليس كلاما
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، السبت 27 تشرين الأول 2018، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى تعزيز المصالحة الوطنية بالعراق والإسراع ببناء ما دمرته الحرب.وقال غوتيرش في برقية تهنئة أرسلها لعبد المهدي بمناسبة تشكيل حكومته، إنه “يرحب بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة واعتماد برنامج وزاري جديد في الإطار الزمني الدستوري”، مطالباً ” بتسمية نساء لشغل المناصب الوزارية التي لم يتم شغلها بعد”.واغرب الأمين العام في الأمم المتحدة، عن “أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تسريع الجهود الشاملة لإعادة بناء البلد بعد سنوات من الصراع والحرب، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتعزيز السلام والأمن الدائمين في العراق”.وأكد غوتيرش في برقيته، أن “الأمم المتحدة ستواصل دعم حكومة وشعب العراق خلال هذه الفترة الحاسمة”.وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها الخميس 25 تشرين الأول 2018، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.