غوتيريس يؤكد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولتين

غوتيريس يؤكد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، مساء امس الثلاثاء، دعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.وتابع، خلال كلمته أمام القمة العربية رقم 31، مساء امس الثلاثاء في الجزائر: “موقف الأمم المتحدة من قضية فلسطين واضح، وهو ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب والقدس عاصمة لهما”.وأضاف: “كما ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم وما نعيشه الآن”.وقال غوتيريش: “أشير أيضا إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به الدول”.

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