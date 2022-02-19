غوتيريش:الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكون كارثيا

غوتيريش:الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكون كارثيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، من حدوث غزو روسي لأوكرانيا، واصفا ذلك بـ»الكارثي».جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلقت أعماله ويستمر على مدى 3 أيام، بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.وقال غوتيريش: «مع تمركز القوات الروسية حول أوكرانيا، أشعر بقلق عميق بشأن التوترات والتكهنات المتزايدة حول وقوع صراع عسكري في أوروبا».وأوضح: «ما زلت أعتقد أنه لن يحدث. ولكن إذا حدث سيكون ذلك كارثيًا (..) لا بديل عن الدبلوماسية في معالجة كافة القضايا، بما فيها الأكثر استعصاءً. لقد حان الوقت لخفض التصعيد بشكل جدي».وحث غوتيريش جميع أطراف الأزمة الأوكرانية على «توخي الحذر الشديد في خطاباتهم بحيث يكون هدف البيانات العامة هو الحد من التوترات لا تأجيجها».وأكد أن «منظومة الأمم المتحدة لا تزال تعمل بكامل طاقتها في أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة الإنسانية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك (شرق)».وتقع منطقتي دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات، والمحتلة جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في «دونباس».ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال «شنت هجوما» على أوكرانيا. 

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