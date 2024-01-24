غوتيريش:رفض إسرائيل حل الدولتين “غير مقبول”

غوتيريش:رفض إسرائيل حل الدولتين “غير مقبول”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، مساء امس الثلاثاء، رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه “غير مقبول” ومن شأنه أن يطيل امد النزاع في غزة.وقال غوتيريش في مداخلة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن ما سمعناه “الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول”.وأضاف الأمين العام “هذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين”.وشدّد على أن هذا الأمر من شأنه “أن يفاقم الاستقطاب وأن يشجّع المتطرفين في كل مكان”.وقال غوتيريش “يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة تماما”، ولفت إلى أن “أي رفض من جانب أي طرف لحل الدولتين يجب نبذه بحزم”، موضحا “إنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها”.وترفض الحكومة الإسرائيلية البحث في “حل الدولتين”، في موقف يثير غضب المجتمع الدولي، وقد جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي التأكيد على معارضته أي “سيادة فلسطينية”.وكان قد شدّد على “وجوب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية” على غزة والضفة الغربية المحتلة.وقال غوتيريش “”يجب وضع حد للاحتلال الإسرائيلي”، مجدّدا الدعوة لـ”وقف إطلاق نار إنساني فوري”.

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