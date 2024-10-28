غوتيريش “مصدوم” بعمليات القتل الجماعي والدمار الهائل في غزة من قبل إسرائيل

غوتيريش “مصدوم” بعمليات القتل الجماعي والدمار الهائل في غزة من قبل إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،مساء أمس الأحد، عن شعوره “بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة” في شمال قطاع غزة حيث تشن القوات الإسرائيلية هجمات تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن “معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل”.وأضاف “يشعر الأمين العام بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة في شمال (غزة) حيث أصبح المدنيون عالقين تحت الأنقاض والمرضى والجرحى محرومين من الرعاية الصحية المنقذة للأرواح والأسر بدون غذاء ومأوى”.وتعهّدت إسرائيل منع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في شمال قطاع غزة حيث تشن عملية برية وجوية كبرى منذ السادس من أكتوبر من العام الحالي.وأشار المتحدث إلى أنه وفق وزارة الصحة في غزة، قتل المئات خلال الأسابيع الأخيرة وأجبر أكثر من 60 ألف شخص على الفرار.كما أكد دوجاريك أن “الجهود المتكررة لإيصال الإمدادات الإنسانية الضرورية للبقاء على قيد الحياة – الغذاء والدواء والمأوى – تواجه بشكل متواصل بمنع السلطات الإسرائيلية، مع وجود بضعة استثناءات، وهو ما يعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر”.

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