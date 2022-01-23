غوتيريش يأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا

غوتيريش يأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء امس السبت، أن تقوم روسيا بأي تدخل عسكري في أوكرانيا، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليا. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي، إنه مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل.وتابع «أي غزو من قبل دولة لدولة أخرى هو مخالف للقانون الدولي. أنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق».ويوم الجمعة، عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.

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