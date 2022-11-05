غوتيريش يجدد تأكيده على دعم العراق

غوتيريش يجدد تأكيده على دعم العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد، فيما جدد التزامه بالتعاون مع الحكومة العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تلقى رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة انتخابه”.وقال غوتيريش، في رسالته: “إن خبرتكم وقيادتكم سيكون لهما دور حاسم في بناء دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة وبما يخدم مصالح الشعب العراقي”.وأضاف، أن “الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة وذات صلاحيات كاملة وقادرة على الاستجابة للمطالب المشروعة، من خلال إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون ضرورياً لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي بمن في ذلك النساء والشباب”.وأكد، أن “العراق، بوصفه من الدول المؤسسة للأمم المتحدة له تعاون مثمر وطويل الأمد مع منظمة الأمم المتحدة”، مضيفاً: “أؤكد لكم من جديد التزامي الشخصي بمواصلة التعاون مع حكومة العراق ومع فخامتكم”.وختم غوتيريش، قائلاً: “يمكنكم أن تعولوا على استمرار الدعم الثابت المقدم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي)، وفقاً للولاية التي أناطها بها مجلس الأمن”. 

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