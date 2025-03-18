غوتيريش يدعو إسرائيل إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة

غوتيريش يدعو إسرائيل إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين.وأكد غوتيريش في بيان عاجل أصدره فرحان حق نائب المتحدث باسمه فجر اليوم بتوقيت نيويورك ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المتبقين دون قيد أو شرط.

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