غوتيريش يدعو إيران إلى أحترام السيادة العراقية

غوتيريش يدعو إيران إلى أحترام السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيقاف التصعيد في كردستان واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه،وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان ، اليوم الخميس، أن” غوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية”.وأكد غوتيريش خلال البيان إلى وقف فوري للتصعيد ، وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار.وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ارتفاع حصيلة القصف الإيراني إلى 71 شهيداً وجريحاً.

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