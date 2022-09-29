غوتيريش يدعو إيران إلى أحترام السيادة العراقية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيقاف التصعيد في كردستان واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه،وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان ، اليوم الخميس، أن” غوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية”.وأكد غوتيريش خلال البيان إلى وقف فوري للتصعيد ، وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار.وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ارتفاع حصيلة القصف الإيراني إلى 71 شهيداً وجريحاً.