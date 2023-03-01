غوتيريش يعلن عن دعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد

غوتيريش يعلن عن دعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بالجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة العراقية، مؤكدا أنها بذلت جهودا كبيرة بمختلف الملفات.وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني: “احيي دبلوماسية الحكومة العراقية على أساس حسن الجوار”، معبرا عن “امتنانه لحكومة العراق وشعبه على التضامن مع ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا”.ودعا المجتمع الدولي، إلى “دعم العراق في معالجة التحديات البيئية وتنويع الاقتصاد”، مشيرا إلى أن العراق “سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة ويتجه نحو المزيد من الحرية والسلام”.وأردف: “أحيي رئيس الوزراء على التزامه في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما فيها محاربة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد”، مؤكدا أن “الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل”.وتابع: “نتطلع لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي، لان العراق من بين الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية”.ويوم أمس الثلاثاء، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في زيارة رسمية الى العاصمة بغداد.

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