غياب القانون..عائلة الحلبوسي تعتدي على الأطباء والمواطنين في الفلوجة

غياب القانون..عائلة الحلبوسي تعتدي على الأطباء والمواطنين في الفلوجة
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- وجه  الشيخ حقي إسماعيل نايف الجميلي، احد شيوخ عشائر عشيرة الجميلات في محافظة الانبار، اليوم السبت، مناشدة الى رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، بالإضافة الى وزير الداخلية للتدخل بحمايته وعائلته على خلفية تحشيده لتجمع عشائري ضد الاعتداء على طبيب في مستشفى الفلوجة.وقال الجميلي، في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس النواب اوفد له وكيل جهاز الامن الوطني فالح العيساوي(بحسب الادعاء الشخصي بذلك)، من اجل التراجع عن اقامة التجمع العشائري للمطالبة بحق الطبيب الاخصائي ضياء الجميلي وحل الموضوع ودياً”.وتابع، الجميلي، أنه “رفض الدعوة التي جاء بها ممثل الحلبوسي”، فيما اشار الى أنه “بعد ذلك قامت قوة أمنية بمداهمة منزله واعتقال احد المساندين له بالتجمع العشائري، وهو المهندس عارف طالب شعلان الجميلي عضو المجلس المحلي لقضاء الگرمة السابق “.واوضح الجميلي، أن “دعوته التي اطلقها من اجل التجمع العشائري كانت عبر منشور من خلال صفحته على الفيسبوك لعمل تجمع لابناء عشيرته لمساندة الطبيب وحث القضاء لاعتقال منتسبي حمايات المسؤولين المعتدين”.وطالب الشيخ، “بمحاسبة المسؤولين والحمايات الذين لا يحترمون الاعراف والمبادئ العشائرية في المحافظة”.

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