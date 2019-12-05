فائز:مواجهة الفريق البحريني لاتخلو من الخطورة

فائز:مواجهة الفريق البحريني لاتخلو من الخطورة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد لاعب المنتخب العراقي علي فائز، على صعوبة مباراة اليوم أمام البحرين في نصف نهائي خليجي 24.ويواجه منتخب البحرين، نظيره العراقي، اليوم الخميس، على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في نصف نهائي كأس الخليج، المقامة حاليًا في قطر.وقال فائز، “نخوض تحديًا كبيرًا أمام البحرين الذي خطف منا لقب بطولة غرب آسيا في العراق”.وأضاف “نحن مطالبون برد الدين من خلال مباراة الغد، خاصة وأن الفوز ينقلنا إلى نهائي كأس الخليج”.وأوضح فائز، أن “المدرب سريتشكو كاتانيتش بات على دراية تامة بمنتخب البحرين، من خلال المواجهات المتكررة مع الخصم سواء في بطولة غرب آسيا أو التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023”.ونوه أن “الفريق يسعى للحفاظ على المستوى التصاعدي في الأداء، من أجل التتويج الخليجي”.

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