فائق:برلمان كردستان ليس بالمستوى المطلوب

فائق:برلمان كردستان ليس بالمستوى المطلوب
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أربيل/شبكة أخبار العراق- انتقدت رئيسة برلمان اقليم كردستان ريواس فائق، الاحد، (14 اذار 2021) الدورة الحالية لبرلمان كردستان، مبينة انها ليست بالمستوى المطلوب.وقالت فائق في كلمة لها خلال جلسة حوارية بشأن دور البرلمان ان “التجربة أثبتت لنا أن النظام الانتخابي الحالي في كردستان هو يفسح المجال امام الاشخاص الذين يتمتعون بشهرة اعلامية وبنفوذ عشائري وحزبي للوصول الى البرلمان في حين ان البرلمان بحاجة الى اشخاص مختصين ومهنيين”، مؤكدة على “أهمية تغيير النظام الانتخابي لفسح المجال أمام المختصيين للوصول الى البرلمان“.وأضافت أن “الدورة الحالية للبرلمان ليست بالمستوى المطلوب”، مشيرة الى أن “احدى المشاكل الرئيسية في الدورة الحالية هي أن اللجان البرلمانية تفتقر الى الاختصاصات اللازمة“.وتابعت فائق أن “الاحزاب السياسية لاتهتم بدور البرلمان بقدر إهتمامها بالمشاركة في الحكومة والحصول على الوزارات”، موضحة أن “على الاحزاب السياسية أن تفكر في ارسال قيادتها الى البرلمان اذا كانت لديها رغبة حقيقية بتفعيل دور البرلمان”.

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