فائق الشيخ علي:القضاء على النظام السياسي في العراق لن يكون بعيداً

فائق الشيخ علي:القضاء على النظام السياسي في العراق لن يكون بعيداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق فائق الشيخ علي، الأربعاء، إن النظام السياسي القائم في العراق سيتم إسقاطه عبر “فريق دولي” وصفه بالعظيم، وعن طريق قوة قال إنها “مدمرة”.وقال في حديث صحفي، أن أقصى موعد للقضاء على النظام السياسي الفاسد الفاشل بالكامل سيكون في عام 2024″.وقال إنه سبق أن حذر من اسقاط نظام صدام حسين، واليوم يكرر تحذيره بذلك.وأكد  أنه يتحفظ على الجهة التي ستسقط النظام الفاسد التبعي التدميري ، لكن هناك فريق دولي عظيم يخطط الآن وسينهي كل شيء عن طريق قوة ضاربة ومدمرة قادمة ولن ترحم السياسيين الفاسدين”.ولفت إلى أن “النظام المقبل سيكون نظاماً قوياً وشرساً جداً ولا اريد ان اقول إنه نظام ديكتاتوري”.وتابع حديث، “النظام القادم نظام عاصف لا يرحم على الإطلاق ولن تقف بوجه أي قوة بالعالم، ولا يوجد فيه من رجالات البعث ولا مدعي التمسك بالحكم من الشيعة”.وعن دور المرجعية الدينية، قال علي، “عليها ألا تدخل بالعملية السياسية ودورها سيعود لسابق عهده بعد التغيير”.

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