فارس:أكثر من 387 مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق عبر منفذ واحد فقط!

فارس:أكثر من 387 مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق عبر منفذ واحد فقط!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت محافظة ايلام الايرانية، الاثنين، عن تصدير سلع وبضائع الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي بقيمة تزيد على 387 مليون دولار في غضون سبعة اشهر.ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية عن مساعد الشوون التجارية وتطوير التجارة في الدائرة العامة للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة ايلام، سعيد شريفي قوله إنه ‘تم تصدير 387 مليونا و258 الفا و661 دولارا من السلع والبضائع من ايلام الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي’.واوضح شريفي، ان ‘هذا الحجم من السلع والبضائع المصدرة شهد نموا بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الايراني الماضي’.

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