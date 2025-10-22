فانس:الهدف الأمريكي هو الانتقال الى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

فانس:الهدف الأمريكي هو الانتقال الى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس،من إسرائيل،اليوم، إن الهدنة «تسير أفضل مما توقعت»، لكنه حذر من أن تنفيذ خطة السلام لن يتم في أسبوع، وأنها تستغرق وقتاً.وأوضح أن الهدف الأمريكي هو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، التي تتضمن قضايا أكثر حساسية، من بينها نزع سلاح حركة حماس، وترتيب إدارة مؤقتة في غزة تحت إشراف دولي.وأعرب فانس عن تفاؤله بصمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، الذي رعته الولايات المتحدة، مؤكداً أن تنفيذه سيتطلب متابعة ورقابة مستمرة.وقال: «نحن نسير على الطريق الصحيح. وضعنا جيد جداً، لكن علينا الاستمرار في العمل على ذلك».وتأتي الزيارة في أعقاب المحادثات، التي جرت، الاثنين، بين نتانياهو والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وصهر ترامب غاريد كوشنر، كما تأتي في وقت تلتقي «حماس» مع وسطاء في القاهرة.وقال ويتكوف: «إننا نتجاوز ما كنا نعتقد أننا سنصل إليه في هذا الوقت» فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *