فتح منفذ جديد مع إيران ليصبح عدد المنافذ معها (32) منفذاً

فتح منفذ جديد مع إيران ليصبح عدد المنافذ معها (32) منفذاً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، الخميس، أن المجلس صوّت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي جديد مع الجمهورية الإسلامية في إيران عبر محافظة ميسان (علي الغربي – جلات).يذكر ان فتح منفذ جديد مع إيران جاء تنفيذا لمطلب منظمة بدر الايرانية بزعامة هادي العامري والقيادي في المنظمة محافظ ميسان.واصبحت المنافذ الرسمية وغير الرسمية مع إيران 32 منفذا لخدمة إيران واتمام سيطرتها المطلقة على العراق وتقوية اقتصادها مقابل إضعاف العراق وتفككه وانهياره في كافة المجالات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *