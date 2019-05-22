فر:أمريكا “ليس لديها برنامج في العراق”

فر:أمريكا “ليس لديها برنامج في العراق”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر، الأربعاء، أن الامريكيين ليس لديهم برنامج في العراق ويظهرون سلوكيات انفعالية.وقال دانايي فر في مقابلة مع وكالة “إرنا” الإيرانية ، عن تطورات العراق في أعقاب الهجوم الصاروخي في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ، ومغادرة موظفي الشركة الأمريكية أكسون موبيل وبعض موظفي السفارة الأمريكية في بغداد، ان “الامريكيين ليس لديهم برنامج في العراق، هم الآن يظهرون سلوكيات انفعالية، ويثيرون الاجواء من حولها ويتخذون بعض الإجراءات”.وأضاف أن “المنطقة لاتتحمل صراعا جديدا، لكن الأميركيين لديهم مخاوف وهواجس، وهم السبب وراء هذه المخاوف، هذا الأمر لا يتعلق بالعراق فقط، ولكن في المنطقة، والسبب هو سلوكياتهم وخطباتهم المتناقضة”.وتابع، أن “انسحاب شركة إكسون موبيل من حقول النفط العراقية اجراء لم تبرره السلطات العراقية واعترضت عليه، وفي هذا السياق، أعلن وزير النفط العراقي أن انسحاب أكسون موبيل لم يكن لأسباب أمنية، لكنهم لا يريدون تنفيذ التزاماتهم ويختلقون الذرائع، فقد اعترض العراق علي هذا السلوك وقدم شكوى إلى السلطات المختصة”.ولفت السفير الايراني السابق إلى أن “الأحداث التي وقعت في بغداد خلال الأيام الماضية ليست للمرة الأولي وقد تتكرر لاحقا، ومع ذلك، فإن الحرب لا تفيد أي شخص، لا في مصلحة إيران ولا في مصلحة الأميركيين”. 

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