فر:العراق تحت القيادة الإيرانية

فر:العراق تحت القيادة الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الايراني السابق في بغداد حسن دانايي فرد، اليوم الاحد، ان الضغوط الامريكية لم تؤثر على العلاقات بين العراق وايران، مشيدا بقرارات الحكومة العراقية ومواقفها تجاه بلاده.وقال فرد في تصريح لوكالة “مهر” للانباء، ان الضغوط الامريكية لم تؤثر بنمط العلاقات الودية التي تجمع بين ايران والعراق، والقرارات التي تتخذها الحكومة العراقية ومواقفها تجاه ايران.واضاف ان ايران والعراق تجمعهما علاقات “مميزة فريدة من نوعها في المنطقة وان قادة العراق هم من ابناء ايران والموالين لها وقرارها هو سيد الموقف “.واعتبر أن زيارة الرئيس العراقي لطهران جاءت لتؤكد على ودية العلاقات الايرانية العراقية ووقوف العراقيين حكومة وشعبا مع ايران في الظروف السائدة في هذه الفترة تحديدا، ومن تداعيات هذه الزيارة تمتين وتوسيع سبل التعاون بين البلدين.وتابع فرد “نتوقع من الاخوة العراقيون أن يقوموا بتنظيم علاقاتهم مع دول الجوار ومن ضمنها ايران وأن تكون مواقفهم تجاه الجمهورية الاسلامية مستقلة بعيدا عن الضغوط الامريكية والشغب الذي تحدثه واشنطن من أجل إفساد علاقات البلدين”.واشار الى أن الجميع على إطلاع بمواقف ايران المساندة لعراق، إذ أنه في الفترة التي كان العراق يعاني من حظر قاس جدا، ايران كانت الدولة الوحيدة التي تفتح حدودها أمام العراقيين، كما أنه في فترة اجتياح داعش للاراضي العراقية قدمت ايران الدعم والحماية من أجل القضاء على الارهابيين.وقال السفير السابق العراق حكومة وشعبا على وعي تام بهذه الحقيقة وينبغي بناء علاقات أمتن وفتح المزيد من السبل التعاون مع ايران.وختم فرد حديثه بالقول “ايران والعراق تجمعهما  مراقد اهل البيت والزيارات ومواقف العراقيين سوف لم تتأثر بالضغوط الامريكية”.

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