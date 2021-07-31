فرحان:إغلاق باب الترشيح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

فرحان:إغلاق باب الترشيح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أغلق، يوم امس الجمعة، باب الترشح الى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها في الرابع عشر من ايلول المقبل.وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية محمد فرحان في بيان ، انه تم مساء امس، الموافق ٢٠٢١/٧/٣٠ في الساعة الخامسة عصراً، إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر إقامتها ٢٠٢١/٩/١٤.وأضاف، “تسلمت الأمانة العامة للتطبيعية ملفات المرشحين، وتم تسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراسة الملفات، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: على رئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الاول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحاً، وانسحب احد المرشحين ليبقى العدد ٢٧”.واختتم فرحان حديثه بالقول: ان الأمانة العامة في التطبيعية، منذ بدء عملية الترشيح في ٢٠٢١/٧/١١ ، كانت تستقبل الطلبات طيلة أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية والأعياد، وقد تعاملنا مع جميع المرشحين بحياديةٍ كبيرة جداً. 

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