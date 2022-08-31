فرمان زيداني..المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان

فرمان زيداني..المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، رد دعوى حل مجلس النواب.وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية العليا، قررت رد دعوى حل مجلس النواب”.وبدأت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، النظر بدعوى حل مجلس النواب.وكانت المحكمة الاتحادية العليا  قد أجلت أمس الثلاثاء، النظر بالدعوى التي قدمها التيار الصدري لحل مجلس النواب، بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة

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