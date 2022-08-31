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الحلبوسي يستغل تعطيل البرلمان لمدة شهر لغرض التنظيف بإعلانه الحداد على قتلى الخضراء
حزب طالباني:حزب بارزاني سيتنازل عن منصب رئيس الجمهورية
فرمان زيداني..المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان
مصدر سياسي:نيجيرفان سيزور الصدر الأسبوع المقبل
الضمير الإيراني العامري يطالب أقرانه بالصمت الإعلامي لقرب أربعينية الحسين
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وزير الموارد المائية:الحشد الشعبي يقطع مياه الشرب عن أهالي البصرة من أجل مشروع تجاري
ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي
النجار:استحالة أن يكون استثماراً في العراق بوجود مافيا الفساد المتنفذة
الجيل الجديد يطالب بربط رواتب موظفي الإقليم في بغداد للقضاء على ظاهرة الفضائيين
نائب سابق:حكومة البارزاني تسرق نفط الموصل يوميا
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