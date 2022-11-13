فرنسا:إيطاليا لا تحترم القانون الدولي بشأن اللاجئين

فرنسا:إيطاليا لا تحترم القانون الدولي بشأن اللاجئين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الأحد، أن روما ستواجه عواقب في حال لم تغير موقفها، جاء ذلك على خلفية رفض إيطاليا قبول سفينة لاجئين.وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة “باريسيين”: “سيكون هناك عواقب في حال أصرت إيطاليا في هذا المجال من طرفنا أوقفنا آلية نقل اللاجئين من إيطاليا وزدنا الرقابة على الحدود الفرنسية الإيطالية. يجب تذكير روما بالتزامها بإظهار الإنسانية”.وأشارت المسؤولة إلى “خيبة أمل قوية جدا” فيما يتعلق بقرار إيطاليا. وفقاً لها، روما لا تحترم القانون الدولي والقانون البحري.

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