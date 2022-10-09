فرنسا:الإتفاقية التركية الليبية في مجال الطاقة خارج القانون الدولي للبحار

فرنسا:الإتفاقية التركية الليبية في مجال الطاقة خارج القانون الدولي للبحار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلنت فرنسا أنها “أخذت علماً” بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية التي وقعتها تركيا مع الحكومة الليبية المقالة من البرلمان معتبرة أنها “لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: إن موقف باريس بشأن “مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير”، مشيرة إلى أنها “تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”.ومذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.والخميس الماضي، دافع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقالة من البرلمان عن الاتفاقية قائلاً، على هامش اجتماع مع فعاليات نسائية ليبية في طرابلس لتوضيح بعض التفاصيل، إن “مذكرة التفاهم الليبية – التركية مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وواصلنا نقاشها لمدة عام كامل”.وأضاف: “لدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى”.وأشار الدبيبة إلى أن “الطلب على الغاز عالمياً بعد الحرب الروسية- الأوكرانية أصبح شديداً، وسنواصل الاستكشاف عن النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة”.وهاجم الدبيبة موقف اليونان، مؤكداً أن القضاء الدولي هو الحكم لحل النزاع مع أثينا.بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية في الحكومة المقالة نجلاء المنقوش، في حفل أُقيم في طرابلس، إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

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