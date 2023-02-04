فرنسا تدعو كافة الدول إلى أحترام سيادة العراق ودعم استقراره

فرنسا تدعو كافة الدول إلى أحترام سيادة العراق ودعم استقراره
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطبت نائب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة ناثالي برودهرست، الخميس الماضي ، مجلس الأمم المتحدة خلال جلسة لبحث تطور الأوضاع في العراق، مشددة على ضرورة ان تقوم بواجبها الكامل في دعم البلاد. وقالت برودهرست بحسب ما أورد الموقع الرسمي للممثلية الدائمة لفرنسا في الأمم المتحدة عبر بيان رسمي ، ان “هذا المجلس لديه التزام وواجب بدعم استقرار وأمن العراق”، داعية الأمم المتحدة الى “القيام بواجبها الكامل، فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه البلاد”. وشددت المسؤولة الفرنسية على “موقف فرنسا الرافض لتحويل العراق الى ارض للصراعات الدولية الإقليمية”، داعية “جميع الأطراف الى احترام السيادة العراقية واستقرار إقليم كردستان العراق ضمن الدولة العراقية”. وأكدت أيضا على “ضرورة اطلاق حوار جاد لدمج العراق باقتصادات دول المنطقة والعالم بشكل فعلي، كاولى الخطوات لتمكين العراق من الاستجابة للازمات المناخية والاقتصادية”. ، مؤكدة بأن “فرنسا مستمرة بدعم العراق عبر مؤتمر بغداد وقرب إقامة مؤتمرات أخرى لذات الهدف”.

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