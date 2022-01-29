فرنسا ترفض الربط الكهربائي مع بريطانيا

فرنسا ترفض الربط الكهربائي مع بريطانيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت فرنسا طلبا لإقامة خط الربط الكهربائي البيني “جريندلينك” مع بريطانيا لتزايد الغموض منذ إتفاق (بريكست).وذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم ، أن خط الربط يتطلب موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، وهي هيئة تنظيم الطاقة البريطانية “أوفجيم”، وجهاز تنظيم أسواق الكهرباء والغاز في فرنسا “سي آر إي” الذي رفض من جهته طلبًا لإقامة هذا الخط الذي تم تطويره بطاقة 4ر1 جيجا وات، وكان من المقرر له أن يدخل حيز التشغيل اعتبارا من عام 2025.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بريطانيا هي أيضا كانت قد رفضت الأسبوع الماضي مد كابل كهربائي بطاقة ألفي ميجا وات إلى فرنسا اقترحته شركة (أكويند) البريطانية للطاقة.

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