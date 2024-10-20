فرنسا تشتري أسلحة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمّدة

فرنسا تشتري أسلحة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمّدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، أنّ بلاده حَصّلت 300 مليون يورو من فوائد الأصول الروسية المجمّدة، من أجل شراء معدّات عسكرية لأوكرانيا في نهاية هذا العام، بما في ذلك 12 مدفعاً جديداً من طراز “قيصر”.وقال لوكورنو، في مقابلة مع صحيفة “لا تريبون ديمانش”: “نحن نُسخّر فوائد الأصول الروسية المجمّدة لشراء معدّات عسكرية لأوكرانيا. فرنسا حصّلت 300 مليون يورو في نهاية عام 2024 وحده”.وأضاف أنّ هذا المبلغ مكّن من “طلب 12 مدفعاً جديداً من طراز قيصر ستُسلّم إلى أوكرانيا، إضافة إلى قذائف عيار 155 ملم، وصواريخ أستر Aster، وقنابل موجّهة من طراز AASM… وصواريخ ميسترال”.وقد سبق أن تسلّمت أوكرانيا نحو 60 مدفع قيصر، على أن تتسلّم نحو 80 مدفعاً بحلول نهاية عام 2024، حسبما قالت الوزارة.يأتي الإعلان عن مشتريات المعدّات الجديدة لكييف في وقت يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في استمرار الدعم من حلفائه من أجل الوقوف في وجه روسيا، والدولتان في حالة حرب منذ فبراير 2022.وهذا الأسبوع، قدّم زيلينسكي “خطة النصر” لحلفائه الغربيين، وهي تهدف إلى وضع بلاده في موقف قوّة قبل أيّ مفاوضات.وقال وزير الجيوش الفرنسي إنّ “بعض جوانب” هذه الخطة “مثير للاهتمام ويستحق العمل عليه”.وأضاف: “هذه الخطة تُظهر خصوصاً أنّ أوكرانيا تستعد لمفاوضات محتملة، والأمر يعود لنا لمساعدتها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بميزان قوى مواتٍ؛ لأنّ من الواضح أن روسيا لن تحترم سوى توازن القوى”.وتابع: “علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً: ما الضمانات الأمنية التي يمكن أن نُقدّمها لأوكرانيا؟ هناك بالطبع عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن هناك أيضاً كل ما يمكننا فعله لمساعدة أوكرانيا على بناء جيش قوي قادر على تثبيط عزيمة روسيا في شكل دائم”.

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