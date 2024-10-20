فرنسا تشتري أسلحة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمّدة

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النزاهة تطالب وزارتي الداخلية والعمل باستقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة
(11.9) مليار دولار قيمة البضائع الصينية المصدرة للعراق خلال الاشهر التسعة الماضية
اليوم.. أسعار صرف الدولار=153750 ديناراً
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
الخدمات النيابية:نقاشات لإنشاء طرق “استثمارية”
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- رياضية
الثلاثاء المقبل..إنطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
مواجهة العراق والأردن في النصف الثاني من الشهر المقبل
مشاركة سيدات العراق لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية
فوز الأردن وخسارة العراق يعيد ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم
اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
مصدر حشدوي:حشدنا الشعبي سيضرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي دفاعا عن إيران
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- اذاعة INN