فرنسا تشيد بقدرة الجيش العراقي في القضاء على الإرهاب الداعشي والميليشياوي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، السبت، رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بوركارد في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان : ان “الجانبان ناقشا سبل التعاون المشترك، وعمل المستشارين الفرنسيين العاملين ضمن التحالف الدولي في مساعدة القوات المسلحة العراقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الارهاب”.وبحسب البيان، فقد اشاد رئيس الاركان الفرنسي “بقدرة القوات العراقية وخبراتها في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق النصر على داعش بوقت قياسي وكذلك الميليشيات الايرانية”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على هذا النصر الكبير وان دور المستشارين الفرنسيين الموجودين في العراق هو لتقديم الاستشارة والتدريب ومساعدة القوات العراقية في هزيمة داعش”.