فرنسا تعترف بدولة فلسطين شريطة أن تكون منزوعة السلاح
مندوب فلسطين:اعترافات الدول بدولة فلسطين “لحظة تاريخية “
شاهين:مجموعة من الدول ستقوم خلال اليومين المقبلين بالاعتراف بدولة فلسطين
غوتيريش:أسوأ مستوى من الموت والدمار والمعاناة ما يعيشه الشعب الفلسطيني
فيتو أمريكي على وقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية إليها
المالية النيابية:موازنة السوداني الثلاثية كارثة العراق المالية
وزارة النفط:التوقيع على عقد لإنشاء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية
خبير اقتصادي:الوضع المالي العراقي في غاية الخطورة
مصدر مطلع:حكومة الإقليم سترسل قائمة الرواتب الى بغداد مطلع الأسبوع المقبل
اليوم..أسعار صرف الدولار=142000 ديناراً
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
