فرنسا تنجح في انتشال الحوت الأبيض

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العراق يقرر الاستمرار في تزويد لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن إطلاق استمارة التعيينات الجديدة
نائب:قانون الأمن الغذائي ولد أعرجاً
مؤسسة المستقبل الاقتصادية:الحكومة وأحزابها سرقت (30)مليار دولار من المال العام خلال 2021
الكاظمي يضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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