فريدمان:ضم مناطق الضفة الغربية لإسرائيل لم يُلغى

فريدمان:ضم مناطق الضفة الغربية لإسرائيل لم يُلغى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الخميس، على أن إسرائيل تعهدت بإرجاء تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لكنها لم تتعهد بعد تنفيذ هذه الخطوة في المستقبل.وقال فريدمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه «قلنا في تصريحنا أنه سنؤجل السيادة، وهذا لا يعني أنها ألغيت، وإنما يعني أنه توقفنا حاليا. وتم تعليقها لسنة، وربما أكثر، لكنها لم تُلغى».وتطرق فريدمان إلى مسألة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان واحتمال تطبيع العلاقات بين الجانبين، واعتبر أن «طبيعة العلاقات بين إسرائيل وحكومة لبنان (رغم عدم وجود حكومة كهذه حاليا) تتحسن وبالإمكان التفاؤل في هذا السياق، لكن طالما أن حزب الله مسيطر هناك، فإنه توجد حدود واضحة جدا حيال ما يمكن تنفيذه».وتطرق فريدمان إلى المناظرة التلفزيونية المباشرة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن، أمس، واعتبر أن «وسائل الإعلام في الولايات المتحدة تحاول إسقاط ترامب، لكن الشعب الأميركي لن يعاقبه بسبب كورونا». 

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