فريق أمانة بغداد يتعاقد مع 3 لاعبين محترفين

فريق أمانة بغداد يتعاقد مع 3 لاعبين محترفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نادي أمانة بغداد، الثلاثاء، عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين محترفين من لبنان وكوت ديفوار لتدعيم صفوف الفريق.وقالَ رئيس الهيئة الادارية، فلاح المسعودي، في بيان ، إن “امانة بغداد تعاقد مع اللبناني محمد جلال قدوح، وسانت جيان كوري وساديا اوليفر بلو من كوت ديفوار”.واضاف المسعودي، أن “إدارة النادي تهدف من خلال هذه التعاقدات الى إحداث إضافة للفريق الذي ظهر بشكلٍ جيد في المباريات السابقة”.وبين أن “الادارة تتطلع إلى أن يكون بصورة أفضل في مباريات المرحلة الثانية من الدوري الكروي الممتاز”. 

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