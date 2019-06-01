فريق الجوية يطالب بتأجيل مباراته مع فريق النفط

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القانونية النيابية:الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات لم يقرر بعد
تحالف البناء:لن نستغني عن سنّة المالكي
النجيفي لأحزاب إيران في العراق :كفاكم نفاقا ومتاجرة بالقضية الفلسطينية
الجيل الجديد:العلاقة بين بغداد وأربيل ستكون سيئة في ظل العائلة البارزانية الانفصالية
حزب طالباني:لن نشارك في حكومة مسرور إلا بعد تنصيب محافظ كركوك من حزبنا
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الموافقة على افتتاح مجمع لاستلام الحنطة غربي الانبار
صالح: 3 مليارات دولار دخلت خزينة الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط
المالية النيابية:نافذة بيع العملة دمرت الاقتصاد العراقي ومحافظ البنك أصبح ملياديراً من ورائها
المالية النيابية:هيأة التقاعد حسمت ملف المستحقات المالية لمنتسبي الجيش السابق
بالوثيقة..مساحات الحرائق التي طالت المزارع العراقية وعبد المهدي يقول أنها بسبب خلافات شخصية!!
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الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN