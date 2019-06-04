فريق الجوية يفكر في الانسحاب من مباريات الكأس

فريق الجوية يفكر في الانسحاب من مباريات الكأس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استغربت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، من أصرار الاتحاد العراقي على اقامة مباريات الكاس في موعدها المحدد، لافتة إلى جديتها بالإنسحاب من مسابقة الكأس.وذكرت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في بيان، “بأنها سوف تجري اجتماع طارئا مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد موقف الفريق من المشاركة في بطولة الكأس من عدمها”.وأضاف البيان: “تفكر الادارة جدياً بالانسحاب من المسابقة، وذلك بسبب الغيابات المؤثرة والمهمة في صفوف الفريق، بتواجد أربعة لاعبين من صفوف المنتخب، والتحاق لاعبي منتخب سوريا زاهر ميداني ومؤيد العجان مع منتخب بلادهم”.وأوضحت إدارة القوة الجوية “في أيام الفيفا دي، لا تقام المباريات الرسمية في جميع بلدان العالم، هذا الشيء في العراق فقط، نلعب مباريات الكأس في يوم مباريات المنتخب العراقي، وهذا الشيء غير صحيح”. وطالبت من الاتحاد العراقي بـ”التعامل مع الفريق بالإنصاف، خصوصاً ان قرارات الاتحاد الاخيرة بحق الفريق كانت غير منصفة وحتى مع دعوة اللاعبين للمنتخب، فأننا تلقينا وعودا من جانب الاتحاد بتأجيل المباراة مقابل السماح للاعبي المنتخب بالتواجد في مباراة تونس الودية”.

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