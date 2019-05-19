فريق الزوراء يتوجه للإمارات لمواجهة الوصل بدوري الابطال آسيا

فريق الزوراء يتوجه للإمارات لمواجهة الوصل بدوري الابطال آسيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توجه وفد نادي الزوراء لكرة القدم، اليوم الاحد، إلى دولة الامارات العربية المتحدة لمواجهة فريق الوصل ضمن دوري أبطال آسيا.وسيواجه النوارس، فريق الوصل في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.وودع الفريقان “رسيماً” منافسات دوري ابطال آسيا، حيث يحتل النوارس المركز الثالث برصيد اربع نقاط، فيما يتذيل الوصل ترتيب المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *