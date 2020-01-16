فريق الزوراء يغادر العراق الى اوزباكستان

فريق الزوراء يغادر العراق الى اوزباكستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يغادر وفد نادي الزوراء الى اوزباكستان، على دفعتين تحضيراً لمواجهة بيندكور في ملحق دوري ابطال آسيا.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح ، إن “وفد الفريق سيسافر على دفعتين إلى أوزبكستان تحضيراً لمواجهة بيندكور في ملحق دوري أبطال آسيا”.وأوضح أن “نصف الوفد سيسافر اليوم الخميس ويصل الجمعة والقسم الاخر سيسافر الجمعة ويصل السبت”، مبيناً ان “لاعبي الأولمبي سيلتحقون بالفريق يوم غد الجمعة”.يذكر أن موعد المباراة هو يوم الثلاثاء المقبل. 

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