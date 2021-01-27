فريق الشرطة في المجموعة النارية لأبطال دوري آسيا

فريق الشرطة في المجموعة النارية لأبطال دوري آسيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضعت قرعة دوري ابطال اسيا، الاربعاء، فريق الشرطة العراقي في مجموعة نارية.وجاء فريق الشرطة بحسب القرعة التي تجري حاليا في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، في “المجموعة الثالثة الى جانب الدحيل القطري والاهلي السعودي الاستقلال الايراني”.وجاءت قرعة دور المجموعات اليوم كالاتي :

غرب آسيا ..

المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، المتأهل من التصفيات (1).

المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، المتأهل من التصفيات (2).

المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، (الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).

المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، المتأهل من التصفيات (3).

المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، المتأهل من التصفيات (4).

شرق آسيا ..

المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (1).

المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (3).

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (4).

المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (2).

يذكر ان الشرطة هو ممثل العراق الوحيد الذي تأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري الابطال، بينما ينتظر كلا من الزوراء والقوة الجوية خوض الملحق المؤهل للبطولة.وتشارك على مستوى الملحق، ثمانية فرق من منطقة غرب اسيا وهم، الغرافة القطري – الوحدة السعودي – فولاد الإيراني – الوحدة والعين الإماراتيان – والزوراء والقوة الجوية من العراق وأجمك الأوزبكي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *