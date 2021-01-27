فريق الشرطة في المجموعة النارية لأبطال دوري آسيا
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غرب آسيا ..
المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، المتأهل من التصفيات (1).
المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، المتأهل من التصفيات (2).
المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، (الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).
المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، المتأهل من التصفيات (3).
المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، المتأهل من التصفيات (4).
شرق آسيا ..
المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (1).
المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (3).
المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).
المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (4).
المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (2).